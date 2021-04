Brumby. Zwei erprobte Feuerwehrkameraden stehen nun an der Spitze der Feuerwehr Brumby. Seit Donnerstag ist Bastian Elß nun offiziell Leiter der Ortswehr und Marcel Weiß Stellvertreter. Beide wurden vom Oberbürgermeister vor dem Stadtrat, der in Präsenz im Salzland Center tagte, vereidigt. Für ihren Ehrenamtsposten in den nächsten sechs Jahre legten sie einen Eid ab.

Bastian Elß hatte Anfang 2020 die Wehrleitung von Uwe Göllner kommissarisch übernommen, der nach 20 Jahren als Wehrleiter die Zeit für einen verjüngenden Wechsel sah.