Tragischer Tod von Ärzte-Ehepaar Zweite Leiche aus Brandhaus in Borne geborgen

Mit einem Gedenkgottesdienst haben 250 Menschen in Borne im Salzlandkreis an die beiden Toten des Feuers in der Nacht zum Sonntag erinnert. Nach einem Einsatz des THW konnte jetzt auch die zweite Leiche aus dem Haus geborgen werden. Wie die Suche nach der Ursache jetzt weitergeht.