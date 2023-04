In Leopoldshall wird Anfang des Jahres 2024 ein zweiter Kaufland in Staßfurt eröffnen. Die Planungen liegen im Zeitplan, es gibt auch Pläne für weitere Geschäfte im ehemaligen Real-Gebäude.

Im Sommer 2022 wurde der Real-Markt in der Hohenerxlebener Straße geschlossen. Anfang des Jahres 2024 soll nun an gleicher Stelle ein zweiter Kaufland die Staßfurter in Leopoldshall versorgen. Die Planungen liegen im Zeitplan.

Staßfurt - Vier weiße Buchstaben auf dunklem Hintergrund zeugen von der Vergangenheit. „Real“ steht noch immer am Gebäude in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt, obwohl dort schon fast ein Jahr alles ausgeräumt ist. Im Juni 2022 hatte der Supermarkt geschlossen. Im November 2022 hatte Kaufland dann öffentlich Interesse an der Übernahme geäußert.