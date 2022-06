Leitungsarbeiten 1,65 Millionen Euro fließen in neue Wasser- und Abwasserleitungen in Grieben bei Tangerhütte

Der Wasser- und Abwasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) will in den kommenden Monaten in Grieben bei Tangerhütte rund 1,65 Millionen Euro in neue Trink- und Schmutzwasserleitungen samt Hausanschlüssen investieren. Veraltete Leitungen und fehlende Anschlüsse an die zentrale Abwasserentsorgung sollen bald der Vergangenheit angehören.