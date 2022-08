1000 Jahre Stendal: Zähes Ringen um die Feier zum Stadtgeburtstag

Stendal - Was für ein Hin und Her: „Der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal, Bastian Sieler, sieht das unter Geschichtswissenschaftlern durchaus strittige 1000-Jahr-Jubiläum als ausreichend gewürdigt an“, teilt Philipp Krüger, Leiter des OB-Büros, am Dienstag, 9. August, mit. Nur einen Tag später heißt es von derselben Stelle im Rathaus: „Unsere Hansestadt Stendal feiert in diesem Jahr ihr 1000-jähriges Jubiläum – zurückgehend auf unsere urkundliche Ersterwähnung im Jahr 1022.“ Was gilt denn nun?