Volkssport 13. Tangermünder Elbdeichmarathon: Kaiser Karl steht im Mittelpunkt

Am 23. April fällt an der Elbe bei Tangermünde der Startschuss zum 13. Tangermünder Elbdeichmarathon. Zusammen mit Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) gab der Vorstand einen Einblick in den aktuellen Stand der Vorbereitungen.