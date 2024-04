Beim NATO-Manöver holländischer Streitkräften gehen Bordsteine in Stendal zu Bruch. Polizei spricht von 14 Sachbeschädigungen. Stadt will Verursacher ausfindig machen.

Bei Truppenbewegungen niederländischer Soldaten in Stendal wurden Bordsteinkanten, wie hier in der Osterburger Straße, beschädigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Die Bordsteinkante sieht aus, als wäre ein überdimensionaler Steinbeißer am Werk gewesen: An den Rändern mehrerer Straßen in Stendal werden am Montagmorgen Schäden sichtbar.