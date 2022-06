Oh Tannenbaum 18 Meter hoher Weihnachtsbaum schmückt Stendaler Marktplatz

Jetzt steht es fest: Der diesjährige Weihnachtsbaum ist eine Blaufichte. Am Montagmittag (22. November 2021) kam sie auf dem Marktplatz in Stendal an - Stunden später als geplant.