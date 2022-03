200 Hektar Sonnenstrom bei Tangerhütte: Wird Uchtdorf neues „Solar Valley“?

Am Ortsrand von Uchtdorf gibt es bereits eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage. Sie bedeckt 11 Hektar einer ehemaligen Quarzsandgrube. Jetzt könnten weitere Solarfelder rund um den Ort entstehen. Die Gesamtfläche soll 20 Mal so groß werden wie die jetzige Anlage.

Der bereits seit 2016/17 bestehende Solarpark am Ortsrand von Uchtdorf. Die neuen Flächen sollen 20 Mal so groß sein.

Uchtdorf - Vorgespräche für verschiedene Photovoltaik- und Windkraftprojekte in der Region sorgen seit Wochen für Diskussionen im Hintergrund. Doch etwas Konkretes gab es bisher nicht. In Uchtdorf bahnt sich offenbar etwas gigantisch Großes an.