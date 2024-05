24-Stunden-Kiosk am Hauptbahnhof in Stendal bietet Pommes gratis an

In Stendal feiert der 24- Stunden-Kiosk in Stendal mit einer besonderen Aktion Geburtstag.

Stendal - Wie wild zieht und drückt eine Masse Menschen am Eingang des Automaten-Häuschens am Hauptbahnhof in Stendal. Ein Mitarbeiter hat Mühe und Not, die Horde davon abzuhalten, in das Geschäft einzudringen. Ein gewaltvoller Überfall?