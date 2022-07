2G-Nachweis: Was die Stendaler Stadtverwaltung zum Bändchen-System sagt

Stendal - Geduldig stellen sich die Kunden im Modehaus Ramelow in Stendal am verkaufsoffenen Sonntag (19. Dezember) in die Schlange und warten. In der Zwischenzeit zücken sie entweder den gelben Impfpass oder das Smartphone. Der Personalausweis darf auch nicht fehlen. Denn seit Anfang Dezember gilt die Corona-Regel: Nur wer geimpft oder genesen ist, darf einkaufen (Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs sind von dieser Regel ausgenommen). Eine innovative Idee könnte die Nachweispflicht bequemer machen.