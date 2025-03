Das Blindentastmodell in Tangermünde, enthüllt im Oktober 2020, konnte unter anderem durch den Spendenaufruf des Museumsvereins mit finanziert werden.

Tangermünde. - Am Anfang war die Idee. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Sigrid Brückner sie hatte. Vor drei Jahrzehnte, am 6. April 1995, wurde sie Realität. Die Stadt Tangermünde hatte wieder einen Verein, der sich der Heimatgeschichte annahm.