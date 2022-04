Standsicherheit 300 Jahre alte Fachwerkkirche in Tangerhütte aufgebockt und stabilisiert

Wenn das Fundament eines Gebäudes nachgibt, dann ist alles, was auf ihm ruht, in Gefahr. Das ist bei Kirchengebäuden nicht anders als bei weltlichen. An der Tangerhütter Fachwerkkirche, die schon knapp 300 Jahre alt ist, hatten Zimmerer und Holzfachleute in diesem Jahr gut zu tun, um deren Basis zu stabilisieren und für Standsicherheit zu sorgen.