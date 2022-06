40 Haushalte bei Tangermünde sind seit 1. September ohne Telefon und Internet

Der bisherige Vertragspartner kündigte zum 31. August. Doch der Glasfaser-Anschluss kann so kurzfristig nicht installiert werden.

2016 wurde Glasfaser erstmals in Infoveranstaltungen in den Ortsteilen vorgestellt. Seitdem warten die Bürger darauf.

Buch/Köckte (aho) - Seit dem 1. September sind etwa 40 Haushalte in Buch und Köckte ohne einen Anschluss an die Außenwelt. Selbst wenn sie ein Handy besitzen, müssen sie in ihrem Ort einen Standort finden, von dem aus sie telefonieren können. Der Empfang ist hier ebenfalls miserabel.