51 Fenster der neuen Grundschule in Stendal zerstört

Im Rathaus in Stendal herrscht Entsetzen über eine sinnlose Zerstörung: Alle Fenster im Erdgeschoss der noch im Bau befindlichen Grundschule sind zerdeppert worden. Derweil schließt die Polizei aus, dass es sich um Einschusslöcher handelt.

Bauamtsleiter Georg Wilhelm Westrum zeigt auf die Einschlagstelle auf der Fensterscheibe, angerichtet von Vandalen. Diese Beschädigung haben alle Fensterscheiben im Erdgeschoss der neuen Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal.

Stendal - Es ist kaum zu glauben: Die neue Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal ist noch eine Baustelle, doch schon haben Unbekannte schwere Schäden angerichtet: Zwischen dem 17. Februar (16.50 Uhr) und dem 18. Februar (7 Uhr) schlichen sich eine oder mehrere Personen am Gebäude der Grundschule entlang und schlugen mit einem Hammer sämtliche Fensterscheiben im Erdgeschoss ein. Das Machwerk eines Irren?