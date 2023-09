Eine ICE aus Berlin musste am Hauptbahnhof in Stendal einen Nothalt einlegen. 700 Fahrgäste strandeten in der Hansestadt.

700 Zugreisende stranden am Hauptbahnhof in Stendal

Stendal - Unerwartetes Fahrtende für Gäste eines ICEs von Berlin nach Düsseldorf. Der Zug musste am Vormittag am Hauptbahnhof in Stendal einen Nothalt einlegen. Was war geschehen?