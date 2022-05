Waldbesetzer A-14-Gegner im Wald bei Seehausen verstoßen gegen Regeln des Landkreises

Im Streit um die Besetzung des Waldgebietes in Losse bei Seehausen ist jetzt die Kreisbehörde in Stendal am Zug. Sie hat kontrolliert, ob sich die A-14-Gegner an die auferlegten Versammlungsregeln halten.