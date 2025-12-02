Liveticker
IHK und Handwerkskammer A14-Bau in der Altmark einziger Lichtblick: Wirtschaft zieht eine düstere Bilanz
Warum IHK und Handwerkskammer bei einer Pressekonferenz in Magdeburg für die Bauwirtschaft wenig Optimismus zeigen.
Aktualisiert: 02.12.2025, 09:29
Stendal/Magdeburg. - „Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung nun gesichert ist und der Bau der Autobahn 14 zügig zu Ende geführt werden kann“, sagt André Rummel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Magdeburg (IHK). Das war die einzige positive Botschaft, die bei der gemeinsamen Konjunktur-Pressekonferenz von IHK und Handwerkskammer verkündet wurde.