Archäologie A14 bei Stendal - Relikte erzählen Geschichte der Menschheit in der Altmark

In jedem Vorgarten könnten alte Artefakte verborgen liegen, doch meistens tauchen sie nur dort auf, wo gebaut wird. Archäologe Dominik Petzold erklärt, was ihn an seinem Job fasziniert und was uralte Scherben mit unserem Leben heute zu tun haben.