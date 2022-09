A14-Nordverlängerung: Stendal bekommt Autobahnpolizei

Stendal wird voraussichtlich Standort der Autobahnpolizei für die nördliche A14. Die Beamten sind dann zuständig für den Bereich von Dahlenwarsleben bei Magdeburg bis zur Grenze nach Brandenburg, kurz vor Wittenberge an der Elbe.

Stendal - Wer in den vergangenen Monaten mit dem Auto von Stendal in Richtung Magdeburg unterwegs war, dem wird unschwer entgangen sein: Die A14-Nordverlängerung frisst sich unaufhaltbar in Richtung Stendal vor. Der Fortgang der Bauarbeiten sorgt auch im Innenministerium von Sachsen-Anhalt für Betriebsamkeit. Denn die Stendaler Polizei muss fit gemacht werden für den Einsatz auf der Autobahn.