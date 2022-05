Ab in die Sauna! Hier finden Altmärker Entspannung und wertvolle Tipps für den ersten Saunagang

In der dunklen, kalten Jahreszeit ein paar Stunden Wärme tanken. Wer sich eine Pause vom Alltagsstress in der Sauna gönnen möchte, ist hier in der Altmark und im Umland richtig. Die schönsten Saunalandschaften kurz vorgestellt.

Altmark - An kühlen, regnerischen Herbsttagen für ein paar Stunden in erholsame Wärme flüchten. Das ist auch in der Altmark möglich. Einfach mal entspannen, den Körper ins Schwitzen bringen und die Seele baumeln lassen. Herbstzeit ist auch Saunazeit. Hier gibt es Infos zu Angeboten im Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal. Und wer noch etwas weiter fahren will, für den haben wir auch noch Tipps parat.

Saunawelt in der Altmark-Oase Stendal

In der Saunawelt der Altmark-Oase (kurz: Altoa) in Stendal kann der Besucher seinen Akku aufladen. Mehrere Saunen und ein Saunagarten bieten viele Alternativen zur Entspannung - zum Beispiel die Kristallsauna, das Dampfbad oder die Blockhaussauna, in der Besucher bei Temperaturen von bis zu 100 Grad kräftig ins Schwitzen kommen können.

Die Wellnessoase hat dazu täglich bis 22 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag können die Saunen ab 13 Uhr genutzt werden. An allen anderen Tagen wird bereits ab 10 Uhr eingeheizt. Der Mittwoch ist übrigens allein Frauen vorbehalten. Die Preise für den Saunabesuch beginnen bei Einzelpersonen ab 13 Euro. Ermäßigungen gibt es unter anderem für Pärchen und Familien.

Aufgrund der Pandemie gelten Einschränkungen. Diese sind hier genau aufgeführt.

Haus am See in Arendsee

Nach dem Schwitzen zum Abkühlen gleich in den Arendsee springen. Das ist im Wellness- und Sporthotel in Arendsee möglich. Die Sauna am See kann aufgrund der Pandemie aktuell nur mit Voranmeldung gemietet werden. Bis zu sechs Personen zahlen für drei Stunden 90 Euro. Dafür stehen dann zwei Saunen (60- und 90-Grad) zur Verfügung. Und ein herrlicher Ausblick auf die blaue Perle der Altmark.

Sportschule Osterburg

Nicht ganz so bekannt, aber doch möglich. Auch die Sauna der Landessportschule in Osterburg kann von jedermann genutzt werden. Dafür ist allerdings eine Voranmeldung unter Telefon 03937/25060 oder -250615 erforderlich. Aktuell dürfen maximal vier Personen gleichzeitig die Sauna nutzen und es gilt die 3G-Regel. Buchbar ist die Sauna täglich (außer sonntags) zwischen 9 und 20 Uhr. Zwei Stunden kosten 30 Euro.

Kristall-Therme Bad Wilsnack (Brandenburg)

Eines der umfangreichsten Wellness-Angebote im Bereich Saunen und Dampfbäder bietet die Kristall-Therme Bad Wilsnack (Brandenburg) nur wenige Autominuten von Havelberg oder der nördlichen Altmark entfernt. Im Innenbereich soll unter anderem ein Osmanischer Hamam Abwechslung bieten. Im angrenzenden Wohlfühlgarten erwarten die Besucher zudem ein Mega-Sauna-Dom oder eine Heu-Sauna. Und einen "Frischekick" biete die Eisnebelgrotte, heißt es auf der Homepage der Kristall-Therme.

Bereits seit September 2021 gilt in der gesamten Therme die 3G-Regelung. Aktuelle dürfen nur Personen, die getestet, genesen oder geimpft sind, in die Entspannungswelt. Alle Fragen zum Besuch der Therme werden hier beantwortet.

Für das große Angebot müssen Sauna-Fans in Bad Wilsnack etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Tarife gibt es ab 19 Euro für Erwachsene (zwei Stunden inklusive Badebereich). Ermäßigte Preise gelten für Kinder und Jugendliche.

Badeland Wolfsburg (Niedersachsen)

Eine der größten Saunalandschaften in der Region bietet das Badeland in Wolfsburg am Allersee. Fünf Sterne und damit das Gütesiegel "SaunaPremium" vergibt dafür der Deutsche Sauna-Bund. Auf knapp 2400 Quadratmetern kann in elf Saunen entspannt werden. Dazu gibt es unterschiedliche Wellness-Angebote wie zum Beispiel Massagen. Ein besonderen Ausblick in wohliger Wärme bietet eine Panoramasauna mit Blick auf den Allersee.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es auch im Saunabereich des Badelandes Einschränkungen. Dort gilt seit dem 1. Oktober 2021 die 2G-Regelung. Das bedeutet, dass Gäste nur mit dem Status "vollständig geimpft" oder "genesen" Zutritt bekommen. Weitere Einzelheiten zu den Regelungen finden Sie hier.

Das große Angebot in Wolfsburg hat auch seinen Preis. Drei Stunden Aufenthalt kosten 19 Euro. Ermäßigungen gibt es mit einem Frühtarif und für Kinder- und Jugendliche.

Wendland-Therme Gartow (Niedersachsen)

Ausgezeichnet saunieren können Gäste auch im Wendland (Niedersachsen). Der Saunalandschaft der Wendland-Therme Gartow wurde das Qualitätszeichen "SaunaClassic" (3 Sterne) des Deutschen Sauna-Bundes verliehen. Erst kürzlich wurde die Anlage komplett umgebaut. Die Besucher erwartet ein moderner Innenbereich und ein Saunagarten.

In der Wendland-Therme gilt pandemiebedingt ab Donnerstag (4. November) die 3G-Regel. Nur vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen haben Zutritt.

Die Eintrittspreise in Gartow sind etwas günstiger. Dort gibt es zwei Stunden Sauna- und Badbesuch in der Woche ab 14,50 Euro für Erwachsene.

Saunis vom Arendsee geben Tipps für Sauna-Neulinge

Die Interessengemeinschaft "Saunis vom Arendsee" ist in der Region für ein Event besonders bekannt. Das Winterbaden bei häufig eisigen Temperaturen im Arendsee. Doch die Gruppe macht auch das, was in ihrem Namen steht. Jeden Freitag zwischen 17.30 und 21.30 Uhr heißt es gemischte Sauna, direkt an der blauen Perle der Altmark. "Wer Interesse hat, ist dann willkommen", sagt Uwe Walter, Sprecher der Sauna-Fans. Und er hat für Neulinge noch drei Tipps parat, die vielleicht auch etwas die Scheu nehmen.

1. "Jeder sollte so lange in die Sauna gehen, wie er sich wohlfühlt", sagt Uwe Walter. Ein Zeitlimit gebe es nicht. Niemand müsse sich quälen. "Das ist ganz wichtig."

Das sollte der Sauna-Besucher generell beachten

Zeit mitbringen: Wer in die Sauna geht, sollte auch genügend Zeit mitbringen. Nur wer nicht ständig auf die Uhr schauen muss, kann sich auch entsprechend entspannen. Mindestens zwei Stunden sollten eingeplant werden, empfiehlt der Deutsche Sauna-Bund auf der Internetseite saunaindeutschland.de.

Ausstattung: Niemand möchte Schweißflecken auf den Holzbänken in einer Sauna sehen. Deshalb sollten Besucher immer ein großes Handtuch dabei haben. Zudem dürfen kleinere Handtücher für nach der Dusche, Badesandalen sowie Seife und Shampoo nicht fehlen.

Duschen: Das Duschen vor der Sauna ist natürlich für die Hygiene erforderlich. Dabei werden aber auch Kosmetikrückstände und Körperfett abgespült, die ansonsten das Schwitzen behindern können.

In der Sauna: Kurz, aber intensiv, das empfiehlt der Sauna-Bund. Das bedeutet, der Sauna-Besucher entscheidet selbst wie lange er in der Hitze bleibt. Insgesamt reichen 8 bis 15 Minuten aus. Dabei sollte man liegen, nur in den letzten Minuten sitzen, damit der Kreislauf mitspielt.

In der Sauna sollte man liegen, empfiehlt der Sauna-Bund. Symbolfoto: dpa

Nach der Sauna: Die Abkühlung beginnt der Sauna-Profi am besten an der frischen Luft. Dabei hilft etwas Bewegung ebenfalls um den Kreislauf zu entlasten. Danach den Schweiß unter der Dusche abspülen, ehe Hartgesottene noch ins kalte Tauchbad gehen oder sich mit kaltem Wasser abspülen.

Sich eine Pause gönnen: Dabei hilft zunächst ein warmes Fußbad und anschließend eine echte Ruhephase auf einer Liege. Auch hier entscheide das eigene Körpergefühl, wie lange man vor der nächsten Schwitzeinlage pausiere, sagen die Tipps des Sauna-Bundes.

Die besten Saunalandschaften in Deutschland

