In Stendal gibt es Gerüchte, dass große Abifeiern nicht mehr möglich sind. Dabei haben Gymnasiasten in der Altmark schon jetzt Probleme, einen Abiparty steigen zu lassen.

Abenteuer Abiball in Stendal und die Suche nach einem Partyort

Die Abiturienten des Winckelmann-Gymnasiums, Jahrgang 2023, vor dem historischen Rathaus in der Hansestadt Stendal. Den Abiball feierten sie im Saal des Hotel-Restaurants „Schwarzen Adler“.

Stendal - Das Wichtigste in der Karriere eines Gymnasiasten ist das Abitur. Dicht gefolgt vom Abiball. Davon konnten in diesem Schuljahr mehr als 90 Absolventen des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal ein Lied singen.