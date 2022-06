Abenteuer Wohnmobil: Beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans angekommen

Stendal/Le Mans - Gut ausgeschlafen wache ich nach der allerersten Nacht in einem Wohnmobil in Wasserbillig auf. Ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe genauso gut wie im Hotel geschlafen. Um ehrlich zu sein, sogar besser als in vielen Herbergen, in denen ich übernachtet habe. Pluspunkt für das Campen.