Wer an den Truppenübungsplätzen im Kreis Stendal entlangfährt, sieht jede Menge Baumstümpfe. Macht die Bundeswehr Tabula rasa, um den Etat aufzubessern?

Mit Video: Bundeswehr in der Altmark - Darum schlägt die Truppe Schneisen im Wald

An dieser Stelle ist der Waldsaum auf dem Gelände des Standortübungsplatzes Havelberg der Bundeswehr um rund zehn Meter nach innen verlegt worden. Revierförsterin Sylvia Meyer schreitet den Streifen ab.

Havelberg/Colbitz - „Wer hat dich, du schöner Wald, abgeholzt so tief da drunten?“, fragt sich so mancher in Abwandlung des Eichendorff-Gedichts, angesichts der massiven Baumfällungen auf Truppenübungsplätzen eine berechtigte Frage.