Die Deutsche Bahn hat das Tunnelhaus am Hauptbahnhof an die Stadt Stendal übergeben. Kann der Zug in Richtung Abriss noch aufgehalten werden?

Die Informationstafeln, die seit Dezember 2022 im Tunnelhäuschen am Hauptbahnhof Stendal aufgestellt waren, hat am Mittwoch der Eigentümer Michael Trösken entfernt. Wenig später rücken Bauarbeiter an.

Stendal - Am Tunnelhäuschen tut sich was. Die Ereignisse um das Schicksal des 111 Jahre alten Baudenkmals am Stendaler Hauptbahnhof überschlagen sich förmlich. Dennoch bleibt offen, ob der gegenwärtige „Schandfleck“ vom Erdboden verschwindet, oder, ob aus ihm mal was „Hübsches“ werden könnte. So der Meinungsaustausch von Taxifahrern, die das Geschehen am gestrigen Mittwochvormittag aus nächster Nähe beobachtet haben.