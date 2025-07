Der Rechtsstreit zwischen einer Vermieterin und einer achtköpfigen Familie in Stendal geht weiter. Nun befasst sich das Landgericht Stendal mit dem Fall.

Achtköpfige Familie muss in Stendal weiter um ihre Wohnung kämpfen

Das Wohnquartier Lucas-Cranach-Straße in Stendal: Eine Mieterin hatte vor Jahren Schädlingsbefall öffentlich gemacht und kämpft seitdem um ihre Wohnung.

Stendal. - Der Rechtsstreit um die Kündigung der achtköpfigen Familie Moratschke aus ihrer Wohnung in Stendal geht in die nächste Runde. Die Anwältin der Vermieterin ist vor dem Landgericht Stendal in Berufung gegangen.