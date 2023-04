Nach dem TV-Dreh des Privatsenders Kabel Eins im „Kakerlaken-Horrorhaus“ in Stendal über die Zustände in einem Stadtsee-Plattenbau droht die Hausbesitzerin aus Wien zwei Mieterinnen mit dem Rauswurf.

Beiden Mieterinnen, die sich zum Schädlingsbefall in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal-Stadtsee geäußert hatten, erhielten die fristlose Kündigung ihres Mietverhältnisses. Der Volksstimme liegt die Kopie einer der Kündigungen vor.

Stendal - Die Mieterinnen sind entsetzt. Im März haben sich Franziska Moratschke und Melanie Goll an die Medien gewandt, weil über Jahre unzumutbare Zustände in ihrer und weiteren Wohnungen in einem Plattenbau in Stendal geherrscht haben sollen, schildern die Frauen übereinstimmend. Nach den Berichten der Volksstimme und den Dreharbeiten eines Fernsehteams vom Privatsender Kabel Eins reagiert nun die Vermieterin mit fristlosen Kündigungen.