Aktiv für die Energiewende: Hansestadt Stendal plant Anreiz für Investoren von E-Ladesäulen

Stendal. Weil die Elektromobilität ein wichtiger Baustein für die Energiewende ist, möchte die Hansestadt Stendal für potenzielle Betreiber von E-Ladesäulen einen Anreiz für Investitionen schaffen. Konkret soll das Angebot unterbreitet werden, dass zunächst bis Jahresende 2024 keine Gebühr für die Nutzung der öffentlichen Straße erhoben wird für den Bereich, auf der die Säule steht.

Wechsel zum Elektro-Auto soll attraktiver werden

Dieser Vorschlag wird in der kommenden Sitzungsrunde der Ausschüsse und des Stadtrates behandelt, denn dafür ist eine Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung notwendig. In der ist festgeschrieben, dass derjenige eine Gebühr zahlen muss, der an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Flächen nutzt und sie damit dem sogenannten Gemeingebrauch entzieht. Das ist zum Beispiel der Fall bei Werbe- und Vekaufsaufstellern, aber auch bei Außengastronomie wie in der Fußgängerzone.

Mit Zahlung der Gebühr bekommt der Antragsteller eine Sondernutzungserlaubnis. Die soll es nach Vorschlag der Stadt in den nächsten Jahren für Ladesäulen-Betreiber geben, allerdings ohne die Nutzungsgebühr. Denn für die Hansestadt Stendal steht aktuell etwas anderes im Vordergrund: die Förderung und der Aufbau einer flächendeckenden, nachhaltigen E-Lade-Infrastruktur im Stadtgebiet.

Damit soll unter anderem unterstützt werden, dass der Wechsel zum E-Auto für mehr Menschen attraktiver wird und mit Blick auf die Klimaziele die Fahrzeuge mit konventionellen Antriebstechnologien weniger werden. Das große Ziel: Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes.

Bürger werden zum KIimakonzept befragt

Für die Zeit nach dem 31.?Dezember 2024 sieht die Stadtverwaltung zwei Optionen: die Anwendung der üblichen Regelung, also das Erheben einer Nutzungsgebühr, oder alternativ eine Fristverlängerung.

Das Thema E-Mobilität findet sich auch in der Ergänzung „Klima und Umwelt“ für das Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Stendal wieder, zu der sich Bürger bis zum 7. Mai noch äußern können. Das Papier liegt im Planungsamt aus, kann aber auch über die Internetseite der Stadt eingesehen werden.

Bei den Handlungsschritten wird der Ausstattung mit E-Ladesäulen eine hohe Priorität eingeräumt. Dazu gibt es eine längere Liste mit möglichen Standorten, die die Innenstadt (unter anderem Parkplatz Altes Dorf, Parkplatz Wüste Worth) ebenso berücksichtigt wie das Stadtseegebiet (unter anderem Stellplätze Tiergartenviertel) oder auch den Parkplatz am Freizeitbad Altoa.