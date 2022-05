Kulturhaus Alte Gaststätte im Kulturhaus Tangerhütte bleibt in der Warteschleife

Es geht seit über einem Jahr nicht recht voran mit der ehemaligen Kulturhaus-Gaststätte in Tangerhütte. Der Raum sollte längst als kleiner Saal auch an Privatleute vermietet werden. Doch es ist still geworden auf dem Parkett und am Tresen. Zumindest die Übernahme von Tresen und Schankanlage soll inzwischen geklärt sein.