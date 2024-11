Ein Bauherr aus der Altmark saniert das marode Gebäude am Südwall in Stendal, um es vor dem Verfall zu retten. Was er für die alte Villa an der Edeka-Einfahrt plant.

Alte Villa in Stendal wird saniert: Was darin entstehen soll

Die alte Villa am Südwall in Stendal ist in ein Gerüstkleid gehüllt. Das marode Gebäude wird saniert. Innen sollen Wohnungen und Büroräume entstehen.

Stendal - Jahrelang stand die alte Villa an der Einfahrt zum Edeka-Markt am Südwall in Stendal leer. Doch seit einiger Zeit ist das marode Innere des Gebäudes mit Leben gefüllt. Handwerker tummeln sich auf dem Gelände, das Haus ist mit einem Bauzaun eingekleidet. Was haben sie mit dem heruntergekommenen Anwesen in der Hansestadt vor?