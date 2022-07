Altes Pflaster für die Töpferstraße

Tangermünde - Mit der Sanierung der Töpferstraße, zwischen Neue Straße und Lange Straße, sollen die kommunalen Baumaßnahmen in der historischen Innenstadt von Tangermünde fortgesetzt werden. So empfahl der Bauausschuss auf seiner jüngsten Sitzung dem Stadtrat, der entsprechenden Entwurfsplanung im Rahmen der Sitzung Ende September zuzustimmen, so der Bauausschussvorsitzende Erik Weber (Freie Stadträte Tangermünde).