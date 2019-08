Ines und Steffen Görs sind bei "Altmark-Hochzeit 2019" dabei. Am 27. April haben die beiden Osterburger geheiratet.

Ines (31) und Steffen Görs (30) haben am 27. April im Standesamt der Hansestadt Osterburg geheiratet und danach in Erxleben gefeiert. Die Geschichte ihrer Liebe ist allerdings schon ein paar Jährchen älter.

Die beiden haben sich bereits im August 2006 durch gemeinsame Freunde kennen und lieben gelernt. Während der Osterburger Musiknächte hat es gefunkt, und seit dem 18. August 2006 sind sie ein Paar. Bald darauf wurde Sohn Luca (11) geboren. Einige Jahre später kam dann Liam (3) zur Welt.

Die kleine Familie lebt in Osterburg. Mit diesem Bild beteiligen sich Ines und Steffen Görs an der „Altmark-Hochzeit 2019“. Wer es ihnen gleichtun möchte: Einfach das schönste Hochzeitsfoto (bitte nicht kleiner als 2 MB) und einige Infos zum Kennenlernen, Alter, Berufe, Tag der Hochzeit, Fotograf des Bildes usw. per E-Mail schicken an redaktion.stendal@volksstimme.de. Dem Siegerpaar des Wettbewerbs winkt ein 500-Euro-Reisegutschein.