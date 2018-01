69 frisch vermählte Paare beteiligen sich an der Volksstimme-Aktion "Altmark-Hochzeit". Ab sofort kann über die Gewinner abgestimmt werden.

Stendal I Ab sofort läuft auf der Facebook-Seite der Volksstimme Altmark die Vorabstimmung für das Finale der „Altmark-Hochzeit 2017“. Alle eingesandten Fotos – 69 Hochzeitspaare mit altmärkischen Wurzeln sind im Rennen – stehen bis Donnerstag, 18. Januar, 12 Uhr auf dieser Seite.

Zehn kommen in die Endrunde

Dort können die Facebook-Nutzer abstimmen, welches aus ihrer Sicht das beste Hochzeitsfoto 2017 ist. Die zehn Aufnahmen, die bis zum 18. Januar die meisten Stimmen beziehungsweise „Gefällt mir“-Klicks erhalten haben, kommen ins Finale. Die Endabstimmung beginnt am Sonnabend, 20. Januar. Dann entscheiden die Leser der Volksstimme mit Stimmzettteln aus der Zeitung, welches Paar gewinnt und einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro erhält.

Die Chance darauf sichern sich mit diesem letzten Foto auch Guido Paape und seine Frau Maren (geb. Zimper). Beide sind gebürtige Stendaler, beide sind in Tangermünde aufgewachsen, wo sie sich im Leichtathletikverein kennenlernten. Heute leben sie in Berlin. Geheiratet wurde natürlich dennoch in Tangermünde, und zwar am 11. November vergangenen Jahres. Ein Paar sind der 34-jährige Projektkoordinator und die 32-jährige Lehrerin seit dem 1. Januar 2002, eine Familie seit fünf Jahren dank Tochter Sophie, zu der sich dann auch die inzwischen zweijährige Marlene gesellte.