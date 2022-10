Neue Interessenten für den Wildpark Weißewarte sind schon da

Wie geht es weiter in Weißewarte? Mitte September hatte der Wildpark endlich die langersehnte Zoogenehmigung bekommen. Ende September kündigte Geschäftsführerin Victoria Alex (Mitte). Auch die verbliebenen Tierpfleger sehen für sich inzwischen kaum noch eine Zukunft in Weißewarte.

Weißewarte - Es gebe bereits einige Interessenten für den Wildpark in Weißewarte, das teilt das Büro des Bürgermeisters in Tangerhütte in einer Presseerklärung mit. Doch was heißt das für die beliebte Freizeitanlage auf rund 13 Hektar Fläche, die im kommenden Jahr 50 Jahre alt werden würde?