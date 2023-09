Was die Kreise Stendal und Salzwedel zu bieten haben, wird in Berlin gezeigt. Die Altmark ist 2024 wieder bei der Internationalen Grünen Woche dabei. Mitstreiter werden noch gesucht.

Stendal (vs/ru) - Die Grüne Woche wirft ihre Schatten voraus: Vom 19. bis 28. Januar 2024 findet in Berlin die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau statt. „Traditionell wird sich auch die Altmark samt des Elb-Havel-Winkels mit einem Stand präsentierten, um für den schönen Norden Sachsen-Anhalts zu werben“, informiert der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART).

Blick in eine Altmarkkiste, gefüllt mit regionalen Produkten. Einige davon werden auf der Grünen Woche inBberlin präsentiert. Foto: Karina Hoppe

Die beiden altmärkischen Landkreise Stendal und Salzwedel bieten gemeinsam mit dem ART Unternehmen und Touristikern aus der Region die Möglichkeit, sich auf der Messe zu präsentieren. „Starke Unternehmen der Altmark, Erzeuger, Direktvermarkter, aber auch Tourismusanbieter und weitere regionale Botschafter sind eingeladen, Flagge zu zeigen, in dem sie sich und ihre Leistungen auf der Grünen Woche in Berlin vorstellen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Möglich ist das tageweise als Unteraussteller des Altmark-Standes und über den gesamten Messezeitraum mit einem eigenen Stand. Die Agrar-Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG) greifet laut des ART mit einem Zuschuss für die Standgebühr unter die Arme. Erhalten können ihn für Landwirtschaftsbetriebe, Erzeuger, Direktvermarkter.

Treffen der Direktvermarkter der Altmarkkiste mit Kostproben in Behrendorf im Kreis Stendal. Foto: Karina Hoppe

Sachsen-Anhalt mit neuem Hallenkonzept auf der Grünen Woche in Berlin

Weiter heißt es: Durch das neue Konzept der AMG als Ausrichter der Länderhalle bekommt die Altmark noch mehr Präsenz, denn alle Aussteller einer Region erhalten einen gemeinsamen Standort. So soll der Messebesucher auf eine Reise durch Sachsen-Anhalt geschickt werden.

Unternehmen und Touristiker, die an einer Messebeteiligung als Unteraussteller am Altmark-Stand interessiert sind, können sich noch bis Sonnabend, 30. September, beim ART anmelden: Für Rückfragen steht Stephanie Walter vom ART unter Telefon 039322 / 726014 oder management@altmark.dezur Verfügung.

Mitwirkende für den Tag der Altmark gesucht

Untergebracht ist der Gemeinschaftsstand in der Messehalle von Sachsen-Anhalt. Jede der fünf Tourismusregionen des Landes erhält seinen eigenen Bereich und kann sich neben Genuss-Highlights auch mit touristischen Angeboten zeigen. „Es hat sich in den vergangenen Jahren herausgestellt: Landwirtschaft, Direktvermarktung und Tourismus sind häufig verzahnt und sollte für Messebesucher erlebbar gemacht werden“, teilt der Tourismusverband mit. Zudem bietet der Verband eine weitere Möglichkeit für eine Messeteilnahme an.

So wird es auf der Grünen Woche 2024 neben dem Sachsen-Anhalt-Tag am 22. Januar kurz zuvor am 20. Januar einen Altmark-Tag geben. Der Regionaltag wird traditionell von den beiden Landräten eröffnet, anschließend folgt ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kultur und Vorstellungen einzelner Aussteller. Wer Interesse hat, sich an dem Programm zu beteiligen, kann sich gern beim ART melden.