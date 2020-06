Im Landkreis Stendal hat die Telekom die ersten 5G-Mobilfunkstationen freigeschaltet. Auch die Mitbewerber haben Pläne.

Landkreis Stendal l Die Telekom ist nun auch im Landkreis Stendal ins 5G-Mobilfunk-Zeitalter gestartet: An acht Standorten hat das Unternehmen nach Worten seines Berliner Sprechers Georg von Wagner bisherige Sendeanlagen für den Hochgeschwindigkeits-Mobilfunkstandard 5G aufgerüstet; ab sofort erreiche man damit kreisweit rund 50 Prozent der Bevölkerung – vorausgesetzt allerdings, dass die Telekom-Kunden sowohl entsprechend neue Smartphones besitzen als auch spezielle Mobilfunk-Tarife gebucht haben.

Ältere Technik weiter nutzbar

5G-Standorte im Landkreis Stendal sind laut Mitteilung aktuell Arneburg, Bismark, Havelberg, Osterburg, Seehausen, Stendal, Tangerhütte und Tangermünde. Wer hingegen noch die bisherigen Mobilfunk-Standards 4G (LTE) beziehungsweise GSM oder UMTS nutzt, muss nicht zwangsläufig aufrüsten und sich die neuesten Smartphone-Flaggschiffe anschaffen: Auch diese Standards werden laut von Wagner noch bedient – nur ist der Daten-Durchsatz deutlich geringer.

Übrigens hat die Telekom für den 5G-Ausbau keine neuen Masten aufgestellt: Die neue Technik erfordere kein eigenständiges Netz, „sondern baut in das bestehende 4G-Netz neue Funktionen und technische Eigenschaften ein“, erläuterte der Sprecher. Das heißt: Als Standard kommunizieren Mobilgerät und Funkmast auf 4G-Basis miteinander. Erkennt die Technik jedoch in Smartphones oder Tablets ein freigeschaltetes 5G-Modul, beschleunige sie automatisch die Datenübertragung. Damit sollen beispielsweise Videos in HD-Auflösung schneller heruntergeladen und Sport- beziehungsweise Kultur-Events ohne „Hänger“ live gestreamt werden können. Außerdem gilt 5G durch seine Echtzeit-Übertragungen als Voraussetzung für autonomes Fahren.

Pilot-Station Schönhausen

Ganz so weit wie die Telekom sind deren Mitbewerber noch nicht. So kündigte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf an, „mittelfristig“ alle Siedlungsbereiche der Altmark mit 5G versorgen zu wollen. Nach und nach werde das Unternehmen seine bestehenden 42 Mobilfunk-Standorte im Landkreis aufrüsten. Erste 5G-Station von Vodafone in der Altmark werde voraussichtlich Schönhausen sein, berichtete Petendorf.

Aktuell erreiche sein Unternehmen mit dem LTE-Netz als 5G-Vorläuferin 96,8 Prozent der besiedelten Gebiete im Landkreis Stendal. Um die noch verbliebenen Funklöcher zu stopfen, wolle Vodafone bis Mitte kommenden Jahres für mehr als eine Million Euro neun weitere LTE-Stationen in der Altmark installieren: Unter anderem sollen die Anlagen in Arendsee, Schönhausen und Rochau entstehen.