Fähre Ferchland-Grieben Am 31. August wird Fährverbindung wieder eröffnet

Seit dem 28. Juni wissen die Schiffsbauer aus Tangermünde, dass sie die Fähre Ferchland-Grieben aufarbeiten dürfen. Seitdem arbeiten sie mit Hochdruck, denn am 1. September soll sie wieder in Betrieb genommen werden. Am Tag zuvor ist eine große Eröffnungsparty geplant.