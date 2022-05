Am Stendaler Stadtsee sind die Aussichten weiter trübe

In Stendal bereitet der Stadtsee weiter sorgen. Nichts scheint gegen die schlechte Qualität des Wassers zu helfen.

Stendal - Wer momentan am Stadtsee spazieren geht, hört vor allem eines: Geschnatter. Unzählige Wildgänse haben mal wieder ihr Frühjahrsquartier an dem beliebten Stendaler Ausflugsziel bezogen. So wohl sich die Vögel dort auch fühlen, für das Gewässer hat ihre Anwesenheit nicht nur positive Folgen.