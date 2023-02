Stendal - Bürgerinnen und Bürger, die mit einem Anliegen an die Stadtverwaltung in Stendal herantreten, dürfen sich freuen – zumindest, wenn sie zum Telefon greifen. Um die Wartezeit am Hörer so angenehm wie möglich zu gestalten, wurde neue Warteschleifenmusik komponiert.