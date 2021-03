Verkehrsbehinderungen in Stendals Innenstadt: An der Ecke vom Kaufhaus Ramelow ist Ampelbetrieb eingerichtet. Gerhard Draschowski

In der Breiten Straße in Stendal finden Tiefbauarbeiten statt.

Stendal l Weitere Verkehrsbehinderungen in Stendals Innenstadt, jedoch nur kurzzeitig. Seit dem gestrigen Dienstag wird der Fahrzeugverkehr auf der nördlichen Breiten Straße in Höhe des Kaufhauses Ramelow in allen Fahrtrichtungen durch eine Ampel geregelt. Der Grund sind Schachtarbeiten an der Ecke zur Bruchstraße, die voraussichtlich bis zum kommenden Freitag andauern sollen.



Mit Bagger und Presslufthammer

Mitarbeiter der Straßenbau-Firma Lutz Weinberg aus Stendal sind gegenwärtig damit beschäftigt, einen Schachtkasten einzubauen, an dem dann ein Leerrohr zum Verlegen von schnellem Internet angeschlossen werden soll. Neben technischem Gerät wie Bagger und Presslufthammer ist hierbei auch mühevolle Handarbeit mit Schaufel und Hacke gefragt, um im Labyrinth der unterirdischen Leitungen sorgfältig arbeiten zu können, so einer der dort tätigen Bauarbeiter. Er und sein Kollege geben sich gegenüber der Volksstimme dennoch zuversichtlich, die Tiefbauarbeiten, die sie im Auftrag der Stadtwerke Stendal ausführen, auch fristgemäß laut Zeitplan bis Freitag beenden zu können. Dazu gehören auch die Pflasterarbeiten auf der Fahrbahn und dem Gehweg.



Den Autofahrern wird empfohlen, die Innenstadt im Bereich des Markt- und Winckelmannplatzes soweit wie möglich zu umfahren.