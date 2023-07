Meßdorf Arbeiten an Millionen-Baustelle im Kreis Stendal abgeschlossen - Wege sind frei

In der Gemarkung Meßdorf wurden der Triftweg und der Buchhorster Weg offiziell freigegeben. Im Rahmen der Flurneuordnung floss in den Ausbau in Betonspurbahnen die bemerkenswerte Summe von 1,4 Millionen Euro.