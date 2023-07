Nichts für Zartbesaitete: Theresa Wiese arbeitet seit über 20 Jahren im heute einzigen Erotikfachgeschäft in Stendal. Die Altmärkerin erzählt im Volksstimme-Gespräch wie es ist, in einem Sex-Shop zu arbeiten, welche Kunden in den Laden kommen und wie das Angebot in der Hansestadt ankommt.

Willkommen in meiner Welt: Theresa Wiese arbeitet seit über 20 Jahren im Erotikfachgeschäft „Beate Uhse“ in Stendal.

Stendal - Ja, Sie haben richtig gelesen. In Stendal gibt’s ’nen Sex-Shop. In der Bismarckstraße ganz in der Nähe des Schützenplatzes, um genau zu sein. In den Sommermonaten steht die Tür meistens sogar offen. Wer den Weg findet, muss nur noch einen Vorhang aus dicken, roten Fäden beiseiteschieben – und schon findet er sich in einer Welt der puren Erotik wieder.