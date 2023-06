Arche-Mitarbeiterin Wiebke Lenz und ein ehrenamtlicher Helfer bei Arbeiten in den Räumen der Arche in Stendal, in denen der Jugendclub zu finden sein wird.

Stendal - Eine neue Anlaufstelle für Jugendliche in Stendal außerhalb von Schule und Elternhaus. Das bieten die Mitarbeiter der „Arche“ in der Adolph-Menzel-Straße in Stendal-Stadtsee mit ihrem Teensclub an.

Soziales Projekt „Arche“ in Stendal soll Treffpunkt für junge Menschen werden

Jeden Mittwoch zwischen 16 und 18.30 Uhr und Freitag zwischen 14 und 18.30 Uhr gibt es ein Programm für junge Leute zwischen 13 und 16 Jahren, vorwiegend aus dem Stadtteil Stadtsee. „Endlich können wir da weitermachen, wo die Arbeit mit den Zwölfjährigen bisher aufgehört hat“, sagt Mitarbeiterin Wiebke Lenz. Die Acht- bis Zwölfjährigen werden jetzt in einem Containerbau auf der Grünfläche hinter dem Gebäude betreut, die Vereinsräume in der Gebäudezeile bieten genug Platz für die Betreuung von Jugendlichen. Dafür haben die „Arche“-Akteure schon ganz konkrete Pläne: „Wir wollen mit den Jugendlichen gemeinsam backen, kochen und gemütlich essen“, erklärt Kerstin Beyer, die die „Arche“ bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Thementage seien geplant, an denen die Jugendlichen sich „in kreativen, technischen und sportlichen Bereichen ausprobieren“ können.

Lesen Sie auch:USA: Schülerin aus Stendal startet ins Abenteuer Amerika

Ganz fertig sind die Räume noch nicht. Die Malerarbeiten dauern noch an, die Räume können aber schon genutzt werden. „Wir hatten geplant, die Jugendlichen in die Renovierungsarbeiten einzubeziehen“, sagt Petra Tiesis, die das soziale Projekt „Arche“ in Stendal mit ihrem Mann Mario leitet. Die Corona-Pandemie hat ihre Jugendclub-Pläne etwas zurückgeworfen. Denn die Ehrenamtlichen mussten wegen der Auflagen ihre Arbeit fast komplett einstellen. Die Jugendlichen, die vor drei Jahren von dem Programm profitiert hätten, sind jetzt teils zu alt. Zu denen, die inzwischen zur Zielgruppe des Clubs gehören, müsse erst wieder Kontakt aufgebaut werden, sagt Petra Tiesis.

Betreuung, Freizeitangebote und Mittagessen für Kinder und Jugendliche

Die Betreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gebe es schon seit 2010, sagt Kerstin Beyer. Neben einem Platz für Hausaufgaben und diversen Freizeitangeboten bekommen die Mädchen und Jungen die „Möglichkeit, nach der Schule kostenlos Mittag zu essen“, berichtet sie. Bisher waren die Kinder aus dem Angebot herausgefallen, wenn sie das Teenageralter erreicht haben. Das ändert sich jetzt.

Petra und Mario Tiesies beschreiben ihren Plan für die Jugendarbeit so: „Unser Ziel ist es, junge Menschen nachhaltig für ihre persönlichen Chancen zu begeistern und in ihrer Entwicklung zu fördern.“ Ob Hausaufgaben, Schulprojekte, Prüfungsvorbereitung, Berufsorientierung oder Bewerbungen für Praktika und Ausbildungen – wo Unterstützung gebraucht werde, packe jeder mit an. „Mit allem, was dazu gehört“, sagt Projektleiter Mario Tiesies.