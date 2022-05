Erst Suspendierung dann Hausverbot für Ortswehrleiter in Tangerhütte

In Tangerhütte wurde zum zweiten Mal innerhalb von sieben Jahren ein Ortswehrleiter der Feuerwehr suspendiert. Das sorgt für Diskussionen und Spekulationen unter Bürgern und Feuerwehrleuten in der Altmark. Inzwischen sind Details bekannt, warum der Wehrleiter Hausverbot bei der Feuerwehr hat.

Das Feuerwehrgerätehaus in Tangerhütte bei einem Tag der offenen Tür. Der suspendierte Ortswehrleiter darf es nicht mehr betreten.

Tangerhütte - Dicke Rauchwolken in Tangerhütte. Bürgermeister und Feuerwehrleute halten sich zu den Hintergründen der Suspendierung des Ortswehrleiters weiter bedeckt. Nach Volksstimme-Informationen ist der Wehrleiter nicht nur beurlaubt, sondern hat in der Feuerwehr Hausverbot. Was rechtfertigt eine solche Entscheidung?