Asylunterkunft: Land schafft Alternativen zu Stendal in Bernburg und Halberstadt

Das Innenministerium reagiert auf die Pannen beim Bau der Asylunterkunft in Stendal. Zwei andere Städte fangen die fehlenden Kapazitäten auf.

Die Flüchtlingsunterkunft in Stendal wird erst 2024 fertig. Bis dahin werden die Menschen in Bernburg und Halberstadt untergebracht.

Stendal - Die um zwei Jahre verspätete Fertigstellung der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LAE) in der Gardelegener Straße in Stendal führt nicht zu Engpässen bei der Unterbringung von vulnerablen, also besonders schutzbedürftigen Geflüchteten im Land.