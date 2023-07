Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Bürgerinnen und Bürger müssen in Zukunft in einigen Lebensbereichen tiefer in die Tasche greifen. Neben den Preisen im Tiergarten und der Hundesteuer wird auch das Parken in Stendal teurer. Alle bisherigen Parkgebühren werden verdoppelt.