Aufgehübschter Altbau in Tangerhütte sucht nach seiner Vergangenheit

„Fräulein Engel“ und ein Geschäft für Leckereien sollen früher in der Bahnhofstraße Nummer 3 in Tangerhütte zu finden gewesen sein. Wer sonst noch in dem mehr als 120 Jahre alten Innenstadtbau zu Hause war, das wüsste der heutige Besitzer gerne. Er sucht Hinweise und alte Bilder.

Uwe Theis sucht nach historischen Ansichten von seinem Haus in der Bahnhofstraße in Tangerhütte.

Tangerhütte - Es gibt ein kleines Schmuckstück mehr in der Innenstadt von Tangerhütte, doch wer und was früher in seinem Haus in der Bahnhofstraße Nummer 3 zu finden war, darüber weiß Uwe Theis, seit fast 30 Jahren Eigentümer des Gründerzeitbaus, noch recht wenig. Und das, obwohl es in der Zeit des industriellen Aufschwungs unweit des damals ganz neuen Bahnhofes errichtet wurde.