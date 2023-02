Wer will schon freiwillig für 2,50 Euro an einem Sonntag ein Dorfgemeinschaftshaus abnehmen? In Stendal soll sich das nun ändern.

Stendal - Feier im Dorfgemeinschaftshaus: Ein Freiwilliger schaut am Sonnabend nach dem Rechten, zählt das Inventar durch, übergibt den Schlüssel und wiederholt bei der Abnahme am Sonntag die selbe Prozedur nochmal – und das alles für 2,50 Euro pro Vorgang. So beschreibt Heerens Ortsbürgermeister Wolfgang Eckhardt (Freie Stadträte Stendal/Bürger für Stendal) einen Zustand, der so nicht mehr hinnehmbar sei.