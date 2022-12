Aus dem Tangermünder Schlosshotel heraus erwandern sich Städter die Altmark

Tangermünde - „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ darf sich das Tangermünder Schlosshotel-Team fortan nennen. Es ist das erste Haus mit entsprechendem Zertifikat in der Altmark. Urkunde und die Hausplakette bekam Inhaberin Melanie Busse am Mittwoch von Carla Reckling-Kurz und Ramona Wolf überreicht. Die Geschäftsführerin des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes (ART) sowie ihre Tourismusmanagerin waren stellvertretend für den Deutschen Wanderverband mit Sitz in Kassel vor Ort. Als Kooperationspartner prüft der ART nämlich in dessen Auftrag, ob die Anforderungen erfüllt sind.