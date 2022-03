Austauschschüler: Was ein US-Amerikaner über die Altmark denkt

Kläden - Ausgerechnet Kläden. Das gesamte Dorf hat so viele Einwohner wie das Hochhaus in Pittsburgh, in dem William bisher lebte. Dort kannte der 16-Jährige nicht einmal alle Nachbarn auf seinem Stockwerk. Nach einem halben Jahr in dem rund 550-Seelen-Ort Kläden kennt der junge Amerikaner das halbe Dorf.